Didim Belediye Başkanı Atabay projelerini ve ekibini tanıttı

Didim Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Deniz Atabay, projeleri ve çalışma ekibini tanıttı.

Eşi Tuna Atabay ile alandaki binlerce kişiyi selamlayan Başkan Atabay “Yeni görev alan arkadaşlarımızı tanıtacağım. Bizim mücadelemiz devam ediyor. Kavga yok; biz belirli süre içinde mücadele ediyoruz. Bu demokrasi mücadelesidir. Yüce önder Atatürk'ün bu topraklardan silinmemesi noktasındaki mücadeledir. Halka projelerimiz anlatacağız. Görev yapmak için kendimizi anlatacağız. Öyle kaçmak gitmek, partiyi terk etmeden başka yerlere yelken açmadan, kaçmadan dimdik duracağız. Görevimizi yaparız, halk bize git dediğinde selamımızı çakar, CHP saflarında mücadelemizi devam ederiz. Bu böyle biline. Huzurlu kent Didim; Didim'e ilaç aranıyormuş? İlaç! yav Didim hasta değil ki! Didim'deki insanlar sağlıklı, yüzler pırıl pırıl gözler çakmak çakmak Herkesin gözleri mavi, saçları sarı, ne ilacı bu yav. İlaç lazımmış bize; ilaç lazım değil sağlıklı kente yaşıyoruz ve bunun içinde hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

Başkan Atabay, Didim'e sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydederek “Belediyeciliği halk için yapacaksınız. Birileri çıkıp diyor ki “zillet ittifakına oy verenler bu memlekette halk düşmanıdır. Bu yurt geneli için değil Didim için söylüyorlar. Sakın yanlış anlaşılmasın bunu Didim için söylüyorlar. Kendinden olmayanlara hakaret ediyorlar, oy vermeyenlere terörist diyorlar, şu durumda siz teröristsiniz ama bende baş teröristim burada; bunların belediyeciliğini biliyoruz. Ensar Vakfını İstanbul'da hazine arazilerini bağışlıyorlar. Şimdi de Didim'e göz diktiler, Özelleştirme ve TOKİ marifetiyle veriyor. Biz yeşil bir kent istiyoruz, insanların rahat yaşabileceği kent istiyoruz onlar hayır biz beton istiyoruz diyorlar. Biz betonla mücadele ediyoruz, olursa yine mücadele ederiz. Bu kentte yaşamasını bilen örgütlü insanlar varken, biz bu mücadeleyi birlikte yaparız ve ilçemizi savunuruz” dedi.

Atabay, daha sonra sinevizyon eşliğinde yeni projelerini tanıttı; Yeni projeler arasında Aydın Büyükşehir belediyesi ile yapılacak olan Otogar, Amfi tiyatro, akıllı belediye binası ve Kültür merkezinin yanı sıra “Etüd merkezleri, Balıkçılar çarşısı, kadınlara istihdam projeleri, Çilek ve Zeytin festivalleri, Engelsiz kent Didim, İlk adım (Kovela) parkı, Yörük kültür evi, Sağlıklı ve spor temalı parklar, sivil toplum ve kentsel etkileşim merkezi, Organik ve üretici pazarı, patiköy, Akbük Ali rıza efendi parkı, Akbük merkez iskelesi ve plaj düzenlemesi, Didim Gençlik merkezi, Aytepem sahil düzenlemesi, Muhtar evleri, Sağlıklaştırma projeleri (Cumhuriyet caddesi- Sanat sokağı ve kurtuluş caddesi) Hobi evleri ile Didim amatör spor kulüpler birliği projelerini anlattı.

Proje toplantısının ardından Millet ittifakının 25 belediye meclis üyesi adayları alandakilere tanıtıldı; ardından Grup eflatun söylediği parçalarla alandakileri coşturdu.