Didim Belediye Başkanı Atabay şampiyon tenisçileri ağırladı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Kış Kupası'nda Didim Tenis Kulübü adına katılarak kendi dalında Türkiye Şampiyonu olan Adas Turan Efe ve Türkiye ikincisi İklim Sidar Kara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile görüştü.

Türkiye Tenis Federasyonu Faaliyet Programında yer alan, Türkiye Kış Kupası 24-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Göcek'de düzenlendi. Turnuvaya Didim Tenis Kulübü adına katılan Adas Turan Efe 10 yaş şampiyonu olurken, İlkim Sidar Kara'da turnuvayı ikincilikle bitirdi. Turnuvanın ardından Didim Tenis Kulübü Başkanı Seyhan Heb ile birlikte turnuvada dereceye giren Adas Turan Efe ve İlkim Sidar Kara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Başarılarından dolayı minik tenisçilere teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başarıları bizleri gururlandırdı. Türkiye Kış Kupası 10 yaş şampiyonu olan Adas Turan Efe, turnuvayı ikincilikle bitiren İlkim Sidar Kara'yı başarılarından dolayı tenisçilerimize tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turnuvada dereceye giren tenisçiler, kupaları ile birlikte Başkan Atabay ile hatıra fotoğrafı çekildi. Ziyaretin sonunda Atabay çocuklara içerisinde hediyelerin bulunduğu çantaları takdim etti.