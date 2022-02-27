Didim Belediye Başkanı Atabay'ın 'Miraç Kandili' mesajı

Didim Belediye Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Regaip Kandili ile girdiğimiz mübarek üç aylarda, Miraç Kandili'ni karşılıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kültürümüzde kandiller beraberliğin, barış ve dayanışmanın öne çıktığı müstesna günlerdir. Yardıma muhtaçlara el uzatmak, destek olmak ve paylaşmak, böyle özel günlerde daha da ayrı bir önem kazanır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) miraca yükselerek Rabbimize vasıl olması gibi, bizlerin de gönül miracımız ile bağışlanmaya vasıl olmayı yüce Mevlam nasip etsin. Rabbim bizleri böyle gecelerin kıymetini bilenlerden eylesin. Miraç kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, cimrilikten cömertliğe nefretten sevgiye, dağınıklıktan birliğe ulaşmayı başarmaktır. Bu mübarek gecede özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır. Miraç Kandili'nin özellikle şu anda aktif şekilde devam eden savaşlar başta olmak üzere salgınların, kötü gidişatın son bulmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla başta Aydın ve Didimli vatandaşlarımız olmak üzere, tüm inananların Miraç Kandili'ni kutluyor, Cenab-ı Allah'tan bütün insanlığa esenlikler diliyorum."