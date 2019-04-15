Didim Belediye Meclisi 2019'un ilk toplantısını yaptı

Belediye meclisinde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleşirken, toplantıyı CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak, AK Parti ilçe başkanı Maşallah Subaşı, MHP ilçe başkanı Fikret Alkaya ile çok sayıda vatandaş izledi.

Gündem öncesinde konuşan Başkan Atabay, yeni dönemin ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, yeni seçilen meclis üyelerine de görevlerinde başarılar diledi. Gündeme ek olarak Vergi dairesi müdürlüğünün talebi kapsamında Gayri menkul satış komisyonuna üye belirlenmesi konusu oy birliğiyle gündeme alındı. Gündemin ilk maddesinde Meclis Başkan vekilliği seçimleri yapıldı. 1. başkan vekilliğine CHP'li Celalettin Erol, 2. başkan vekilliğine CHP'li Yusuf Deveci oy çokluğuyla seçildi. Mecliste katip üye seçimleri yapılırken katip üyeliklere CHP'li Sevinç Karataş ve Kerim Küsmez oy çokluğuyla seçildi. Encümen üyeliklerine de CHP'li Mustafa Yarmacı ile CHP'li Sinan Yalçın oy çokluğuyla seçildi.

Bütçe komisyonu üyeliklerine CHP'den Vefa Berk Tezsezener, Ali Çağlar ve Ceren Turan AK Parti'den Mehmet Tekdemir ile Eda Yücel İlhan seçildi. İmar Komisyon üyeliklerine ise CHP'den Zeynel Şener, Muammer Kanat ve Ali Çağlar AK Parti'den ise Şakir Saruhan ve Cemal Engil seçildi. Sağlık Komisyonuna ise CHP'den Tahsin Kurt, Kerim Küsmez ve Ceren Turan, AK Partiden Erdinç Ülker ve Mevlüt Kandil seçildi. Hukuk Komisyonuna ise CHP'den Ersan Kara, Cengiz Kızıldağ ve Ceren Turan, AK Partiden Şakir Saruhan ve Metin Çakır seçildi. Gençlik, Spor ve Engelliler Komisyonuna ise CHP'den Yusuf Deveci, Gül Ülker ve Ersan Kara AK Partiden ise Yakup Şencan ve Mehmet Tekdemir seçildi.

Gündemde ayrıca Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliklerine CHP'li Gül Ülker, Ersan Kara ve Tahsin Kurt oy çokluğuyla, Ege Belediyeler Birliğine CHP'den Kerim Küsmez oy çokluğuyla, Tarihi Kentler Birliğine CHP'li Gül Ülker oy çokluğuyla, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine CHP'li Zeynel Şener oy çokluğuyla seçildi. Gündemde yer alan Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakebe Heyeti için mahallelerden belirlenen isimler oy birliğiyle seçildi.

Didim Turizm Altyapı Birliği'nde görev yapmak üzere 3 adet asil, 3 adet yedek üye seçimi yapıldı. Buna göre CHP'den Sevinç Karataş Vefa Berk Tezsezener ve Cengiz Kızıldağ seçilirken yedek üyeliklere de Kerim Küsmez, Ersan Kara ve Sinan Yalçın seçildi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a borçlanma yetkisi oy çokluğuyla verilirken Atabay borcun İller bankasından, kamu yada özel bankalardan alınacağı, 8 milyon TL'lik kredinin 60 ay taksitle ödeneceği bilgisini verdi. Gündemde son olarak Vergi dairesi müdürlüğünün talebi kapsamında Gayri menkul satış komisyonuna üye seçimi yapıldı. Üyeliklere CHP'li Mustafa Yarmacı seçildi. Meclis toplantısının ardından belediye binasında meclis üyeleri için kokteyl verildi.