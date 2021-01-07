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Didim Belediye Meclisi 2021'in ilk toplantısını yaptı

Didim Belediye meclisinin 2021 yılı ilk olağan meclis toplantısında denetim komisyonu üyeliklerinin seçimi yapıldı.



Didim Belediye meclisinin yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başkanlığında yapılan ilk toplantıya AK Partili Ramazan Özalp ile Erdinç Ülker mazeretli olarak katılmadı. Gündem öncesinde AK Parti grubunun verdiği yazılı önerge okunurken, önergeye yazılı olarak cevap verileceği bildirildi. Ardından gündeme geçildi. Gündemin ilk maddesinde 2021 yılı Meclis toplantı gün ve saati ile meclisin tatil edileceği ay belirlendi. 2021 yılında belediye meclisinin tatil yapmaması ve toplantının her ayın ilk Çarşamba günü saat 14.00'de yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.


“Denetim komisyonu seçildi”


Gündemin ikinci maddesinde ise Denetim komisyonu üyeliklerinin seçimi yapıldı. Denetim komisyonlarına CHP'den Mustafa Yarmacı, Celalettin Erol ve Tahsin Kurt, Ak Parti'den ise Metin Çakır ve Eda Yücel İlhan seçildi. Gündemin bir diğer maddesinde ise Belediyenin SGK'ya olan borçları ele alındı. Konuyla ilgili olarak meclise yapılan bilgilendirmede SGK'ya olan borçların yapılandırılması ve ayrıca borçların ödenmesi noktasında belediye ait bazı gayri menkullerin değer tespiti yapılarak, SGK ile trampa edilmesi konusunda bilgi verildi. Madde daha sonra Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

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