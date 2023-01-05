Didim Belediye Meclisi 2023'ün ilk toplantısını yaptı

Didim Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. Gündeme ek olarak 4 madde daha kabul edildi. Gündemin ilk maddesinde 2023 yılı için meclisin gün ve saati belirlendi. Meclisin her yıl olduğu gibi ayın ilk haftası Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00 olarak oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddesinde ise Denetim komisyonu üye seçimleri yapıldı. Oylamada CHP grubundan Sevinç Karataş, Sinan Yalçın ve Muhammet Kanat seçildi. Gündemde yer alan belediye şirketi olan DİHİZ'in Vergi ve SSK borçlarının tecil ve taksitlendirmesi için Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.