Didim Belediye Meclisi, Orman Kampı için olağanüstü toplandı

Deniz Atabay'a yetki verildi.

Didim Belediye meclisi iki gündemi görüşmek üzere olağanüstü meclis toplantısında bir araya geldi. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleşen toplantıya mazeretli olarak CHP'li Yusuf Deveci, Celalettin Erol ve Ali Çağlar ile AK Partili Mehmet Tekdemir katılmadı. Gündem öncesinde meclise bilgi veren Başkan Atabay 5 yıl önce ihaleyle aldıkları Tavşanburnu Tabiat ve Orman kampının ihalesinin sona erdiğini kaydederek yeni ihale süreciyle ilgili bilgiler verdi. Atabay “5 yıl önce ihaleyi aldığımızda 500 bin TL'nin üzerine yatırım yapmamız durumunda işletmeyi 29 yıllığına ihale uzatılacaktı fakat bu kadar yatırım yapmadık. Ne yaptık kanalizasyonu ve elektrik tesisatı yer altına alındı. Restoran, duşa kabinler ve tuvaletler yenilendi. İhale şartnamesinde SGK borcu şartı vardı kaldırıldı ve Didim belediyesi olarak ihale girme hakkımız oldu. Biz burada 5 yıl boyunca kar-zarar anlayışında olmadık. Sosyal belediyecilik kapsamında burayı halkın kullanımına açtık" dedi.

Başkan Atabay'ın açıklamalarının ardından gündeme geçildi. Gündemin ilk maddesinde Orman kampı ihalesine Didim Belediyesi adına Başkan Atabay'a katılım sağlaması noktasında belediye meclisinde yetki istendi. Oylamada Cumhur ittifakı meclis üyelerinden Eda İlhan, Mevlüt Kandil, Şakir Saruhan ve Cemal Engil çekimser oy kullanırken, cumhur ittifakının diğer üyeleri ve Millet ittifakı meclis üyeleri evet oyu vererek madde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise belediyeden emekli olan personelin tazminatlarının ödenmesi noktasında Başkan Atabay'a borçlanma yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.