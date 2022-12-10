Didim Belediye Meclisi son meclis toplantısını yaptı

Didim Belediye Meclisi'nin 2022 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirilirken, iki oturumun bir arada yapıldığı mecliste gündemdeki 5 madde ele alındı.

Didim Belediyesi Meclisi 2022 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığındaki toplantıda gündemin ilk maddesinde yer alan uygulama imar planı değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin ikinci maddesindeki 2023 yılı mali ücret tarife cetvelinin değişikliği Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise 2023 yılı sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan 2023 mali yılı geçici içi vizesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde ise DİHİZ şirketinin yönetim kurulu imza yetkisinin 3 yıl daha uzatılması konusu oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Atabay'ın meclisin ilk oturumu sonrasında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen konuların, komisyonca görüşülmesi ve ardından devam edilmesi önerisi kabul edildi. 15 dakika aranın ardından yapılan ikinci oturumda ise Plan ve Bütçeye sevk edilen iki madde de oy birliğiyle kabul edildi.