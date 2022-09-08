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Didim Belediye Meclisi toplandı

Didim Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın başkanlığında toplandı.

Didim Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlığında toplandı.



Didim Belediye Meclisi, Didimliler için bir kez daha toplandı. Didim Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başkanlık etti. 5 ana gündem maddesi ve 1 ek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda tüm maddeler onaylanarak meclisten geçti. Başkan Atabay, alınan kararların Didim'e hayırlı olmasını diledi.

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