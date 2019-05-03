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Didim Belediye Meclisi toplantısı Atabay'sız yapıldı

Didim Belediye Meclisinin mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Ahmet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.


Didim Belediye meclisinin mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın izinli olması sebebiyle toplantıya Başkan vekili ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı olan Ahmet Yılmaz başkanlık etti. Toplantıya CHP'li Ali Çağlar ile AK Partili Şakir Saruhan mazeretli olarak katılmadı.


Gündemde yer alan Belediyeyi temsilen Afet Hizmet Birliğine üye seçimi yapıldı. Belediye Başkanı doğal üye olduğu birliğe asil olarak Yusuf Deveci yedek olarak ta Cengiz Kızıldağ oy birliğiyle seçildi. Bir diğer maddede yer alan Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul edilirken İller bankasından alınacak borçlanma ile belediyeden emekli olan işçilerin ikramiyesinin ödeneceği açıklandı. Diğer 7 madde ise Plan Bütçe, Hukuk ve İmar komisyonlarına havale edildi.

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