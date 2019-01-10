Didim Belediye Meclisinde kooperatif kurulması kararı alındı

Didim Belediye meclis salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlık etti. Gündemin ilk maddesinde belediye meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri oy birliğiyle kabul edilirken, ikinci maddede belediyenin 2019 yılında amatör spor kulüplerine yapacağı yardım miktarı 241.179,80 kuruş olarak kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Engelliler, Şehit ve Gazi yakınlarına ve yoksulluğunu belgeleyen vatandaşlara “Evsel Katı Atık Muafiyeti” geçmiş yıllarda olduğu gibi devam etmesi kararı da oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinde ise Kadın kooperatifi kurulması konusunda Başkan Atabay'a yetki verilmesi konusunda komisyon oy çokluğu ile kabul edilirken, Hatice Gençay ve Aydan Aşık Turgut'un önerisi komisyonda red kararıyla geldi. İlçe genelinde yeni bir kadın kooperatifi kurulması konusunda meclis üyeleri fikirlerini paylaştı. Başkan Atabay var olan kadın kooperatifinin yanı sıra yenisinin kurulmasının herhangi bir olumsuz yanı olmadığını belirtti.Didim Belediyesinin yeni kurulacak kooperatife 50 pay ile katılması için başkan Atabay'a oy çokluğuyla yetki verildi.