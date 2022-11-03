Didim Belediye meclisinin Kasım ayı ilk toplantısı yapıldı

Didim Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda Belediye şirketi DİBEL'in borçlarının ödenmesi konusunda Başkan Atabay'a yetki verilirken, Berlin Fuarı'na katılım sağlanması konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Didim Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Gündemin ilk on bir maddesinde yer alan imar komisyonuyla ilgili maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde yer alan Belediyeye ait DİHİZ şirketinin sermaye arttırılması konusu Plan Bütçe komisyonuna havale edildi. Gündemin bir diğer maddesinde ise belediye şirketi DİBEL'in geçmiş dönemki vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi için belediyeye ait kayıtlı taşınmazların teminat olarak verilmesi konusunda Başkan Atabay'a yetki istendi. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin bir diğer maddesinde ise Almanya'daki Uluslararası Berlin Turizm fuarında belediye adına gidecek personel ve diğer giderlerin karşılanması noktasında madde oy birliğiyle kabul edildi.