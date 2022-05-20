Didim Belediyesi 19 Mayıs'ı Grup “Gripin” ile kutladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Didim Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Gripin” grubunun konseriyle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103'üncü yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Didim'de Fener alayı ve “Gripin” grubun konseriyle kutlandı. Didim Belediyesi önünde başlayan Fener alayına yüzlerce Didimli katılırken, vatandaşlara Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ile STK temsilcileri eşlik etti. Hava muhalefeti nedeniyle fenerlerin kullanılmadığı yürüyüş, Didim Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar, burada Didim Belediyesi

Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izleyerek marşlar söyledi.

Ardından çocuklarla sahneye çıkan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı öncesinde ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatarak “Bu ortam içerisinde Ulu Önder Atatürk, Samsun'a çıktı. Yüreği yurt sevgisiyle yaşayan Atatürk ve bir avuç inanmış arkadaş bu ülkenin kurtuluşu için ilk adım attı. İşte bugün laik Türkiye'nin temelinin atıldığı ilk gün; hepimize kutlu olsun. İmkansızı nasıl yaptılar bunu biliyoruz. Bunları unutmayacağız. Gençliğe hitabe de bunları anlatmış ve siz gençlere bu ülkeyi emanet etmiştir.” dedi.

Başkan Atabay'ın konuşmasının ardından ünlü Türkçe rock grubu Gripin sahne aldı. Gençler başta olmak üzere 7'den 70'e birçok Didimlinin katıldığı konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Eşsiz eserlerin Didim Cumhuriyet Meydanı'nda yankılandığı gecede izleyiciler, klasikleşen şarkılara eşlik etti. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, grup üyelerine çiçek takdim ederek tüm Didimlilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.