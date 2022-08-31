Didim Belediyesi 30 Ağustos'u yürüyüş ve etkinliklerle kutladı

Yılı dolayısıyla Didim'de belediyenin öncülüğünde fener alayı ve yürüyüş düzenlendi. Kent Meydanı'nda Gazeteci-Yazar ve Şair Sunay Akın'un sunumuyla “Bir Cumhuriyet hikayesi ve Çocuk Kalplar Kumpanyası” Didimlilerle buluştu.

Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener alayı düzenlendi. Didim Belediyesi önünden başlayan yürüyüş ve fener alayına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Belediye başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile bazı meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye önünden başlayan yürüyüş marşlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk bulvarı üzerinden devam edip, Kent Meydanında sona erdi. Kent Meydanında gerçekleşen konsere 4 binden fazla vatandaş ve tatilci katıldı. Meydandaki etkinlik öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal Marşı okundu. Ardından alandaki vatandaşlara seslenen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Bu topraklarda bizlerin rahat ve ferah şekilde yaşamamız için ailesine bile düşünmeden bu topraklarda şehit düşen ve gazi olan tüm gazilerimiz için ismini hatırlayamadığımız tüm şehitlerimiz için yani bu vatanı vatan yapmak için hayatını veren herkesi minnetle anıyorum. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi ülkemizi içten ve dıştan yıkmak isteyenler olacaktır dedi. Bizleri bu topraklardan çıkarmak isteyen hainler olmuştur; onların içeride işbirlikçileri de olmuştur. Onları değil biz yapacaklarımız anlatmamız lazım. Çocuklarımıza bu vatana borcunu çok iyi anlatmamız lazım. Ülke henüz 1919'daki durumdan farklı değil; düşman hem içeri de hem de dışarıda hepimiz birlikte ve beraber olacağız. Bizler Atatürk'ün bize emanet ettiği bu ülkeyi canımız pahasına bu ülkeyi korumalıyız. Bunları hepsi geldikleri gibi gidecekler” dedi.

Konuşmanın ardından Gazeteci-Yazar ve Şair Sunay Akın'un sunumuyla “Bir Cumhuriyet hikayesi ve Çocuk Kalplar Kumpanyası” sahneye koyuldu. Şarkıların ardından sahne alan Sunay Akın, Kurtuluş Savaşı süreci ve Ulu Önder Atatürk'ün başından geçen olayları kendine has tarzıyla anlattı.