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Didim Belediyesi Akbük'te yağmur suyu kanalı yapıyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbük Mahallesi’nde çalışmaları sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbük Mahallesi'nde çalışmaları sürdürüyor.


Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, ilçeye bağlı Fevzipaşa ve Akbük Mahallelerinde belediye ekipleri tarafından yağmur suyu kanalı yapım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.


Şener, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyerek bilgiler aldım” diyerek çalışmaların kısa zaman sonra sona ereceği bilgisini verdi.

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