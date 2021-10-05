Didim Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Kent genelinde verimli ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren Didim Belediyesi Temizlik İşlerinde kullanılmak üzere Didim Belediye Meclisi'nin kararı ile Devlet Malzeme Ofisinden 7 adet çöp aracı, 1 adet moloz aracı olmak üzere toplam 8 adet araç aldı.

Geçtiğimiz günlerde satın alınıp ve Didim Belediyesi'ne teslim edilen 4 adet 8m3 çöp aracı, 2 adet 13m3 çöp aracı, 1 adet 18m3 çöp aracı, 1 adet5m3 açık kasa moloz aracı Cumhuriyet Kent Meydanında sergilendi.

Yeni alınan araçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; “İlçede yaşayan vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet vermek amacıyla, araç filomuzu hem yeniledik, hem güçlendirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanacağımız yeni araçlarımızla hizmet kalitemizi daha da arttıracağız.” İfadelerini kullandı.