Didim Belediyesi Briç ve Satranç Spor Kulübü açıldı

Spor kulübünün açılışına CHP Didim belediye başkan adayı ve Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz, Didim belediyespor kulüp başkanı Bedri Altıntaş ile meclis üyesi adayları, briç ve satranç sporuna gönül verenlere katıldı.

Açılışta konuşan Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş da, kulüp bünyesinde bir çok branşta aktif olduklarını belirterek, ilçede yeni spor branşlarının açılmasının çocuklara ve gençlere katkı sağlayacağını ifade etti.

Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay ise, kulübün Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu'nun emekleriyle açıldığını belirterek “Bu işin Didim'de yapılması gerektiğini izah ettiler. Ülkemizde briç yaygın olmadığı için yanlış anlaşılıyor. Kültür seviyesinin yüksek olduğu Didim'de bunun olmaması eksiklikti. Satrancın olmaması eksiklikti; bu tip olaylara bundan sonra daha fazla yer vereceğiz. Bu tir branşlara belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek kulüp binası gezildi.