Didim Belediyesi, çevre bilincini öğrencilere yarışma ile aşılayacak

Yarışmaya katılan öğrencileri birçok sürpriz ödül bekliyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bulunan ilk ve ortaokullarda başlatılan çevre eğitimlerinde sona gelindi. 5 binden fazla öğrenciye ulaşılan program çerçevesinde çocuklara geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda, görsel materyaller ile, eğitim verildi. Ayrıca, organik atıklardan hazırlanan kompost atölyesi ile uygulamalı eğitim ön plana çıkarıldı.

Didim Belediyesi, eğitimlerin tamamlanmasının ardından ilk ve ortaokullardaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen Okullar Arası Maket Yarışması'nı başlattı. Öğrencilere çevre bilincinin aşılanmasını ve sıfır atık projesi hakkında deneyimleyerek bilgi edinmelerini amaçlayan yarışmanın kazananlarının ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açıklanacağı öğrenildi.

Plastik, kağıt, metal, cam, kompozit gibi geri dönüştürülebilir materyallerin kullanılması ile oluşturulacak maketlerden 1'inciliği kazanan okula okul tipi kompost makinası, 2'nciliği kazanan okula geti dönüşüm potası, 3'üncülüğü kazanan okula ise mini atık getirme kumbarası verilecek. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm öğrenciler sürpriz hediyeler ile ödüllendirilecek.