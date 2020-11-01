Didim Belediyesi Didimlileri yalnız bırakmadı

Didim Belediyesi, İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Didim'de etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

30 Ekim 2020 Saat: 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevredeki il ve ilçelerde etkili bir şekilde hissedildi. Deprem dolayısıyla Didim'de evlerine giremeyen ve geceyi Cumhuriyet Kent Meydanı'nda geçiren vatandaşları Didim Belediyesi ekipleri yalnız bırakmadı.

Didim Belediyesi ekipleri, İlçede depremden etkilenen vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için seferber oldu. Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'na yerleştirilen Didim Belediyesi'ne ait mobil ikram aracı ile ekipler vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulundu. İkram edilen çorbalardan alan vatandaşlar, her zaman yanlarında olan Didim Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a teşekkür ettiler.