Didim Belediyesi geçmişi sahip çıktı

Didim belediyesi eski başkanı Mümin Kamacı döneminde satın alınarak kamulaştırılan ve Mevcut belediye başkanı A. Deniz Atabay'ın girişimleri neticesinde restorasyonu tamamlanarak Didim'de kent belleğini kazandırılması hedeflenen Yoran mübadele anı ve kültür evi” törenle açıldı.

Hisar mahallesindeki açılışa Didim belediye başkanı ve Millet ittifakının CHP'li belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, Cumhur ittifakının AK Partili belediye başkan adayı Mümin Kamacı, CHP ilçe başkanı Nurettin Koçak, AK Parti ilçe başkanı Maşallah Subaşı, İyi parti ilçe başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen törende ilk konuşan Didim Rumelili Romanlar Derneği başkanı İlgin Var, ilçede böyle bir çalışmanın yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Didim'deki Yoran kültürünün değerini dernek olarak sahip çıkacaklarını belirtti.

Didim Rumeli Kültürünü yaşatma ve dayanışma derneği başkanı Zübeyde Muslu Yalçın mübadelenin 96. yılında atalarını saygıyla andıklarını belirterek “Bize bıraktıkları kültürü ve mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Mübadil torunları olarak biz, elimizde ne kaldıysa ve sakladığımız eşyaları, atalarımızın anısında bu anı evine bağışlayarak katkı sunmaya çalıştık. Bunun için çok mutluyuz. Yanlarında getirdikleri her eşyasını, gelenek göreneklerini, türkülerini yani belleklerinde güzelliklerini getirmişlerdir. Mübadelede bin bir zorluk yaşayan atalarımızı saygıyla anıyoruz.”dedi. Yalçın muhacirlerin ülkenin güvencesi olduğunu belirterek, restorasyonu yapılan bu binayı kazandırılmasından emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Didim belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Öznur Gündoğdu ise Didim'in farklı kültürü taşıdığını belirterek “1924 yılı öncesinde Didim bir Rum köyü iken köyün papazı tarafından kullanıldığını düşündüğümüz bu ev 1924 yılı sonrasında mübadele ile Türkiye'ye gelen Mehmet efendi ve ailesi kullanmıştır. Ayrıca ticari olarak ta kullanılmıştır. 1955 depremi ev 1974'deki yıldırım düşmesi sonucu ev yıpranmıştır. İçeride sergilen objeler büyük anlam taşımaktadır. Bu binanın kendisi de korunması gereken bir yapıdır. Arşivlerini bizlerle paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Sizleri zaman tünelinde kısa bir yolculuğa çıkarmaya çalıştık; emeği geçenlere teşekkür ederim.”dedi.

Binanın sahibi olan Mehmet Efendi'nin torunu olan 72 yaşındaki Dr. Ahmet Aydoğan ise “Ben bu evde doğdum büyüdüm; babamda burada doğdu; birçok anımız var; bu evin aslına uygun halde bu şekilde olması bizleri de ayrıca mutlu etti.”dedi.

“YAŞADIĞIMIZ YERİN KADİM KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKTIK”

Didim belediye başkanı ve Millet ittifakının CHP'li belediye başkan adayı A. Deniz Atabay

Konuşmasında Aydoğan ailesine teşekkür ederken “Bizim de yapmak istediğimiz şey o dönem ve daha önceki anıları yeni nesillere aktarmaktır. Mübadele ve göç zordur. Göçün güzel tarafı kültürünüzü ve mirasınızı yaşadığınız yere götürürsünüz. Bir savaş neticesinde içeride kalan ve o dönem yaşamış olanların iki devletin anlaşması sonucunda yapılan bir olaydır mübadele Biz bu anı eviyle neyi aktarmak istiyorsak onu yaptık. Ben kendi isteğimle buraya yerleşen hayatını burada kazanan bir insanım. Yaşadığımız yerin kadim kültürüne saygı duyacaksınız. Nerede yaşarsak yaşayalım, elimizde imkanlar varsa biz bunlar yapacağız. Bize bu evi hazırlarken ellerinde kalan objeleri oraya vermek te zordur; çok büyük sevgi ister. Bize bu konuda destek olan Aydoğan ailesine, Zübeyde hanım ve dernek üyelerine, destek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atabay, Aydoğan ailesinin fertleriyle birlikte açılış kurdelasını kesti. Ardından “Yoran mübadele anı ve kültür evi” gezilirken, hazırlanan belgesel izlettirildi. İki katlı anı evinin her bir odası dönemin izlerini taşıyarak döşenirken, vatandaşların da büyük ilgisini çekti.