Didim Belediyesi ilçede eğitim gören öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor

Eğitime ve öğrencilere her alanda katkı sunmaya devam eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi ekipleri okullarda çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinden faaliyet gösteren ikram aracı, Selçuk Özsoy Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Okul bahçesinden yerleştirilen araçla, öğrenciler sıraya girerek çorbalarını alırken, duyarlılığında dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür ettiler.

Eğitime ve öğrencilere her alanda katkı sunmak için çalıştıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Öğrencilerimizin rahat ve sağlıklı bir şekilde eğitim hayatları sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. İlçedeki okullarda sıcak çorba dağıtımına devam ediyoruz. Okullarımızda çorba dağıtımımız belirli bir program çerçevesinde devam edecek” ifadelerini kullandı.