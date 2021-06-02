Didim Belediyesi ilçeyi yaza hazırlıyor

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Altınkum Yalı Caddesi ve 3. Koy Sahili'nde bulunan yürüyüş yolları ile banklarda bakım onarım ve tadilatlar gerçekleştirildi. Altınkum Yalı Caddesi Medusa Takı Stantlarında tamir ve bakım yapıldı. Bunların yanı sıra 422 - 423 sokaklarda yıpranana şemsiyeler yenileri ile değiştirilerek görsel güzellik sağlandı.

Yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında aktif hizmet veren, Akköy Üretici pazarında güzelleştirme ve yenileme çalışmalarını sürdüren Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, pazaryerinin çatı tamiratını gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Yaz sezonuna hazırlık için çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz belirlenen program çerçevesinde kentin tüm mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.