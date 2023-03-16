Didim Belediyesi ile meslek örgütleri arasında protokol imzalandı

Aydın'ın Didim Belediyesi ile TMMOB'a bağlı Harita Mühendisleri Odası İzmir Şube yönetimi ve Mimarlar Odası Didim temsilciliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol öncesinde konuşan Başkan Atabay meslek odalarını önemseyen bir belediye olduklarını ifade ederek “Bu protokoller önemli, daha önce İnşaat Mühendisleri Didim temsilciliği ile yapmıştık. Bugünde Harita Mühendisleri ve Mimarlarla bunu yapacağız. İş yükümüzü hafifletecek çalışma; bu konunun elzem olduğunu düşünüyorum. Yapılar konusunda artık çift süzgeçten geçecek bir durum ortaya çıktı. 2 ay sonra meslek odalarına yönelik şartların çok daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Harita Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarcan ise protokolün bağlayıcı olmadığını ifade ederek “Üretilen hizmetlerin Oda ve belediye tarafından meslektaşlarımızla birlikte kontrol yetkisi olacak ve bu hizmet ücretsiz olarak verilecek. Harita mühendisleri olarak planlarda daha az sıkıntıların yaşanması noktasında çalışacağız” dedi.

Mimarlar Odası Didim Temsilcisi Hazal Çiçek ise “Bizde belediye ile üyelerimiz arasında işbirliğinin sağlanması, kent estetiği ve silueti noktasında doğru hareket edilmesi için protokol imzaladık” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan işbirliği protokolü imzalandı.

Didim Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen işbirliği protokol törenine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu Demirci ve Zeynel Şener, Harita Mühendisleri Odası İzmir Şube başkanı Özhan Kaynarcan, Mimarlar Odası Didim Temsilcisi Hazal Çiçek ve meslek örgütü yöneticileri katıldı.