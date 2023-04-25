Didim Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye tarafından faaliyete geçirilen “Kadın ve Aile Danışma Merkezi” Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılımıyla açıldı.

Didim Belediyesinden kadınlara ve ailelere yönelik yeni hizmet daha vatandaşın imkanına sunuldu. Didim Belediyesi tarafından hizmete sunulan “Kadın ve Aile Danışma Merkezi” düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, CHP ve İYİ Parti İl ve İlçe yöneticileri, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Didim'de ilk olan bir hizmete açtıklarını ifade ederek “Didim'de bir ilk olacak olan Kadın ve Aile Danışma Merkezini birlikte açacağız. Kadınlara hukuksal, toplumsal ve ve psikolojik şekilde destek olacağız. Kadınlarımızın yeri önemli; toplumdaki kadınlara yönelik erozyonlar başlamıştı; Kadın toplumda gösterdiği değeri alacaktır. Bu güç ve beraberlik içerisinde hep beraber bu zorlukları yeneceğiz. Geliyor gelmekte olan ve 15 Mayıs sabah her şey daha güzel olacak” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise konuşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik hizmetlerini anlatarak “Kadın ve Aile Danışma Merkezi için başta Belediye Başkanımız Deniz Atabay olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Kadın ailenin temeli ve direğidir. Kadın sosyal hayatın içinde olmalıdır. Ne kadar zorluk çektiğimizi biliyoruz. Her yıl yüzlerce kadın maalesef erkekler tarafından katlediliyor. 14 Mayıs'ta CHP'nin kazanacağı seçim sonrasında Türk kadını hak ettiği yere gelecektir. Biz Aydın BŞB olarak biz kadınların yanındayız. Kadın kooperatiflerine önem veriyoruz. Kadınlarımız ürettiklerini Ege et şubelerinde Aydınlılarla buluşturuyoruz. Kadınlar kazandıkları bu paralarla kız çocuklarını okutuyorlar. İyi ki varız; çok daha güzel günlerde buluşmak üzere” ifadelerine yer verdi.

Açılışın ardından Aydın BŞB Başkanı Çerçioğlu ile Başkan Atabay merkezi gezerek yerinde bilgiler aldı. Ziyarette Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından yap-bozlarla hazırlanan Özlem Çerçioğlu'nun yer aldığı fotoğraf Çerçioğlu'na takdim edildi. Açılış sonrasında vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi, müzik konseri sunuldu.

Cumhuriyet Mahallesi 1052 sokak üzerinde hizmete açılan Kadın ve Aile Danışma Merkezinde “Aile Danışmanlığı, Oyun terapisi, Psiko-sosyal danışmanlık, Hukuki danışmanlık yönlendirme, Çocuk değerlendirme testleri ve Psikolojik danışmanlık” hizmetleri sunulacak. Merkez hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecek.