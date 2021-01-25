İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor

Didim Belediyesi gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ile kentin geleceğine güzellik katmaya devam ediyor.


Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kenti görsel anlamda, zenginleştirmek ve güzelleştirmek amacı ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Efeler Mahallesi'nde park ve yeşil alanlarda çim kesimi, temizliği, Merkez Camii'nde selvi budama, Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu'nda yerden budama faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, bunların yanı sıra vatandaşlar tarafından arıza bildirimi gelen alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.


Çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “İlçemiz genelinde ekiplerimiz belirlenen program dahilinde rutin faaliyetlerini sürdürüyor. Didim'i görsel anlamda güzelleştirmek için temizlik ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla kentimizin geleceğine güzellik katacağız” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.