Didim Belediyesi kentte trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı

Didim'de yaşayan vatandaşların güvenliği, huzuru ve mutluluğu için kent genelinde hizmet seferberliği başlatan Didim Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar çerçevesinde kentin ana hatlarından olan Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Pınar Caddesi kavşağında Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kavşak yapımına başlandı. Trafik akışını rahatlatmak, düzenlemek ve araç sürücülerinin güvenliğini sağlamak üzere yapılan çalışmada Apollon Tapınağı'na yakın olan kesişme noktasında kavşak yapımı gerçekleştirilecek.

Didim için çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim için çalışıyor, Didimliler için hizmet üretiyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizde araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bir noktada daha kavşak yapım çalışmalarına başladı. Burada çalışmalarımızı en kısa zamanda sonlandırarak kavşağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarız, hizmet seferberliğimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.