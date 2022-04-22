Didim Belediyesi kreşinde 23 Nisan coşkusu

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan'ı dans gösterisiyle kutladı. Renkli görüntülere sahne olan kutlama sonrasında minik öğrenciler ve katılımcılar, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kreşin bahçesinde düzenlenen kutlama programında öğrenciler, gönüllerince eğlenerek hazırladıkları dans gösterilerini sergiledi. Minik öğrenciler, dünya danslarından örneklerin yanı sıra Ege yöresine özgü dansları da izleyiciler ile buluşturdu. Minik öğrencilerin gösterisi izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Programa Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar da katıldı. Gösterinin sonunda minik öğrenciler, Belediye Başkan Yardımcıları Deveci ve Şener ile Müdür Dumlupınar, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı seslendirdi.