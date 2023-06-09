Didim Belediyesi kreşinde mezuniyet heyecanı yaşandı

Geçtiğimiz yıllarda Didim Belediyesi tarafından hizmete sunulan, Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Kreşte öğrenim gören öğrenciler dönemin sona ermesi ile birlikte karnelerini törenle aldılar. Törende konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Biz burada tüm imkanları birleştirerek ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak olan çocuklarımızın eğitimine katkı sunuyor, Yüce Atatürk'ümüzün bizlere emanet ettiği bu ülkeyi onların yaşayabilecekleri daha medeni seviyelere çıkarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim çocuklarımızı hangi ilkelerle yetiştireceğimiz bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde okuyan her çocuk önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemek durumundadır. Bundan kimsenin şüphesi olmadığına inanıyorum. Çocuklarımız ileride muhakkak gurur duyacağımız okullara gidecekler, eğitimlerini alacaklar, meslek sahibi olacaklardır ve biz onların her zaman yanlarında olacağız. Çocuklarımızın mezuniyet heyecanı yaşadıkları bu özel güne katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı minik öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen dans gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Törende kreş öğrencileri, karnelerini Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın elinden alarak mezun oldu.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'nde gerçekleşen karne törenine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu, İbrahim Metin Başer, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.