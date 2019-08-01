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Didim Belediyesi kursiyerlere bağlama dağıttı

Didim Belediyesi tarafından, Akköy, Akyeniköy, Balat, Batıköy Mahalleleri’nde düzenlenen kurslarımız da eğitim gören öğrencilere bağlama verildi.

Didim Belediyesi tarafından, Akköy, Akyeniköy, Balat, Batıköy Mahalleleri'nde düzenlenen kurslarımız da eğitim gören öğrencilere bağlama verildi.


Akköy köy meydanında düzenlenen törenle, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Öznur Gündoğdu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar tarafından, 41 öğrencinin 8'ine gitar 33'üne bağlama verildi. Törenin ardından öğrenciler gönüllerince eğlendi.


Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kursların, 1 gitar hocası ve 1 bağlama eğitmeni ile yaz boyunca devam edeceği ve talepler doğrultusunda yeniden açılacağı öğrenildi.

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