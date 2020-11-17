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Didim Belediyesi Mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi ilçe genelinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.


Didim Belediyesi kentin çehresini değiştirecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mavişehir Mahallesi ve Hisar Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, yapımı devam eden faaliyetler hakkında birim amirlerinden bilgi aldı.


Çalışmaların Didim'in tüm mahallelerinde belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirten Başkan Atabay, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli hizmet ulaştırmak adına gece - gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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