Didim Belediyesi, orman kampının ihalesini yeniden aldı

Ülkemizin en önemli turizm kentlerinden birisi olan Didim'de, denize sıfır konumda yer alan Tavşanburnu Tabiat Parkı'nın işletme ihalesini Didim Belediyesi bir kez daha aldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın 2014 Mart seçimlerinde, göreve gelir gelmez, en önemli icraatlarından birisi Tavşanburnu Tabiat Parkı'nın işletme ihalesini almak olmuştu. Geçen sürede Didim Belediyesince işletmesi gerçekleştirilen ve Avrupa standartlarında kamp ve karavan merkezi olan Tavşanburnu Tabiat Parkı, vatandaşların en çok tercih ettiği tatil mekânlarından başında gelmeye devam ediyor.

Denize sıfır konumu, temiz havası, güzel doğası ile kamp severler ve karavan tutkunlarının gözde tatil merkezlerinden birisi olan, Tavşanburnu Tabiat parkının ihalesini yeninden Didim Belediyesi almaya hak kazandı.

İhaleye tek firma olarak giren Didim Belediyesi, ihale kapsamından 7 yıl boyunca Tavşanburnu Tabiat Parkı'nın işletmesini gerçekleştirecek. Memnuniyetin üst seviyede olduğu kampta belediye tarafından yeni dönemde izin alınması durumunda yeni çalışmalar başlatılması planlanıyor.

İşletme ihalesinin Didim Belediyesi tarafından alınması kamp tutkunları tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Göreve gelir gelmez Tavşanburnu Tabiat Parkımızın işletmesini alarak, kamp severler ve karavan tutkunları için gözde bir mekan konumuna getirdik. Kentimizde 147 dönüm alan üzerine kurulu Orman Kampımız, tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden birisi oldu. Haziran ayından yenilen girdiğimiz ihale sonucunda Tavşanburnu Tabiat Parkımızın işletmesini 7 yıl daha aldık. Orman Kampının yeninden Didimlilere kazandırılması konusunda oldukça mutluyuz” ifadelerini kullandı.