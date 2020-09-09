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Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha nezih ve temiz bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


İlçenin tüm mahallelerinde devam eden faaliyetler kapsamında, çim zemin yenileme, çim kesimi ve yüksek budama çalışmaları rutin olarak gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra vatandaşlar tarafından, Didim Belediyesi çağrı merkezine gelen talepler değerlendirilerek Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilgili bölgeye yönlendiriliyor.


Çalışmaların günlük rutin olarak devam ettiğini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları ve kente görsel zenginlik katmaları amacıyla faaliyetlerini durmaksızın sürdürmektedir. Çalışmalarımız kentimizin tüm mahallelerinde devam edecektir” ifadelerini kullandı

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