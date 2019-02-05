Didim Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

AYDIN (İHA) – Didim Belediyesi personeline yönelik olarak ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personellerine yönelik olarak Didim Belediyesi Düğün Salonunda "İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı iletişim ve motivasyon toplantısı düzenlendi. Eğitim semineri, Didim Belediyesi personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.