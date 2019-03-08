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Didim Belediyesi, Pir Sultan Abdal Parkını 14 Mart'ta açacak

Didim Belediye Başkanı ve CHP Didim Belediye Başkan Adayı A.

Deniz Atabay, Çamlık Mahallesinde yapılan 2 Temmuz Pir Sultan Abdal parkının 14 Martta hizmete açılacağını söyledi.


Didim Belediyesinin Çamlık mahallesinde yapımını sürdürdüğü 2 Temmuz Pir Sultan Abdal parkındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 2 dönümlük alanda çalışmaların ardından bölge yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Başkan Atabay 14 Martta parkın hizmete açılacağını belirterek 2 Temmuz gibi kara bir günde yaşananların unutulmaması için Didim'e kalıcı bir eser yapmak istediklerini söyledi. Parkta Didim Belediyesi Heykel ve Seramik atölyesinde hazırlanan heykelin kaidesinde 2 Temmuz 1993 günü Sivas Madımak Katliamında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olacak ve üstüne de Pirsultan Abdal'ın bilinen figürünün heykeli konulacak.

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