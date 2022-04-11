Didim Belediyesi, Ramazan ayı programlarına devam ediyor

Didim Belediyesi, Ramazan Ayı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlediği programlara devam ediyor.

Didim Belediyesi tarafından, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen Ramazan programları sürüyor. Hafta sonunda Akbük Mahallesi ile Didim Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programlarında binlerce Didimli dualar ederek oruç açtı. İftarın ardından gerçekleştirilen tasavvuf konseri ve Semazen gösterisi ise izleyicileri büyüledi.

Etkinliklere katılan Didimliler ile birebir ilgilenen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, vatandaşların Ramazanını kutlayarak bu ayın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirtti. Etkinliklere Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ile İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener de katıldı.