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Didim Belediyesi yeşil alanlarda temizliğe devam ediyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Didim'i daha estetik ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmak adına faaliyetlerini sürdüren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Günlük devam eden rutin çalışmalar kapsamında; ekipler Fevzipaşa Mahallesi pazar yerinde ot kesim çalışması, Cumhuriyet Mahallesi'nde ve Yeni Mahalle'de budama çalışmaları gerçekleştirirken, Efeler Mahallesi'nde bulunan park ve yeşil alanlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunların yanı sıra Mavişehir Mahallesi'nde ot kesimi ve kanal içi temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


İlçe genelinde çalışmaların günlük ve rutin olarak devam ettiğini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Vatandaşlarımıza ve misafirlerimize daha temiz ve görsel olarak sağlıklı ortam oluşturmak adına ekiplerimiz tüm mahallelerimizde program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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