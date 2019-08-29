İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim Belediyesi'den Kuşadası'na çevreye duyarlı hediye

Mavi Bayrak ödüllü halk plajı olan belediyelerin talebi doğrultusunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinatörlüğünde yürütülmeye başlanan projeye en büyük katkı sağlayanlardan birisi de Didim Belediyesi oldu.


Mavi Bayrak ödüllü halk plajı olan belediyelerin talebi doğrultusunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinatörlüğünde yürütülmeye başlanan projenin ilk ayağı, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kuşadası Kadınlar Denizi plajında başlarken projenin en büyük katkı sağlayanlardan birisi de Didim Belediyesi oldu.


Proje Kapsamından Didim Belediyesi tarafından iki adet geri dönüşüm konteyneri Kuşadası Belediyesine hediye edildi


Didim Belediyesi çalışanları tarafından geri dönüştürülerek tekrar kullanılmak üzere tasarlanan ve üretimi yapılan kuş formundaki konteynerler, Plaja koyuldu. Halk tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan konteynırlar, plaja görsel zenginlik katarken vatandaşlar, Didim Belediyesi'ne duyarlılıkları için teşekkür etti. Projenin süresince, halk plajlarında gönüllüler ile yapılacak çeşitli aktiviteler ve temizlik uygulamaları, devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.