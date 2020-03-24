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Didim Belediyesi'nde mesai saatleri değişti

Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Korona virüs salgın hastalığının yayılımını en aza indirmek amacıyla Didim Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda mesai saatlerinde değişikliğe gitti.


Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın talimatı doğrultusunda Didim Belediyesi Mesai saatleri 10.00 – 12.30 ile 13.30 – 15.00 olacak şekilde güncellendi


Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı genelgesi uyarınca ilave tedbirleri kapsamında Didim Belediye'sinde çalışan personeller, birimlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde en asgari düzeye indirildi, bu personeller dönüşümlü olarak çalışarak hizmetlere devam edecek.

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