Didim Belediyesi'nde mesai saatleri değişti

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın talimatı doğrultusunda Didim Belediyesi Mesai saatleri 10.00 – 12.30 ile 13.30 – 15.00 olacak şekilde güncellendi

Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı genelgesi uyarınca ilave tedbirleri kapsamında Didim Belediye'sinde çalışan personeller, birimlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde en asgari düzeye indirildi, bu personeller dönüşümlü olarak çalışarak hizmetlere devam edecek.