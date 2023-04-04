Didim Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye ile DİSK Genel İş Aydın Şube başkanlığı arasında kadrolu işçiler için toplu sözleşmede imzalar atıldı. 2 yıllık sözleşme ile kadrolu işçilere yüzde 65 zam verildi.

Didim Belediyesi ile DİSK Genel İş sendikası Aydın Şubesi arasında yürütülen kadrolu işçilere yönelik toplu sözleşmede imzalar atıldı. DİSK'in Aydın Şubesinin açılmasıyla Aydın şube temsilcisi Sibel Özhan ile Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay arasında imzalar atıldı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Başkan Atabay'a başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve İbrahim Metin Başer'de eşlik etti.

DİSK Genel İş sendikası Aydın Şubesi Sibel Özhan “İşçi dostu bir başkanla karşı karşıyayız. Bu anlamda güzel bir sözleşme imzaladık. Aydın'da yeni bir şube kurduk. Bu anlamda ilimiz açısından güzel oldu. Arkadaşlarımız sözleşmeden memnun, işçinin elinden tutan bir başkan var. Didim'de güzel bir sözleşme yaptık. 243 kadrolu işçimizi kapsıyor. Yüzde 65'lik bir zam ile sözleşme imzalayacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum ve her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Kadrolu, KHK'lı işçiler ve sözleşmeli olmak üzere bir çok farklılıkları olan gruplarla sözleşme yerine genel idarece yapılacak düzenlemeyle işçilerle ilgili tek sözleşmenin yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Başkan Atabay sözlerini şöyle sürdürdü: “Sözleşmede bir sıkıntımız olmadı. Sözleşmede de önemli bir gelişme oldu. Artık bundan sonra Muğla ile değil Aydın ile görüşmelerimiz olacak. Sibel hanıma da hayırlı olsun. Kendisi de sonradan aramıza katıldı sözleşmede ama yapıcı tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada berabere çalıştığımız arkadaşların samimiyetlerine inanıyorum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından imzalar atılırken, Şube Başkanı Özhan, Başkan Atabay'a çiçek verip teşekkür etti.