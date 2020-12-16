Didim Belediyesi'nde yapılandırma fırsatı

Didim Belediyesi'ne borcu bulunan vatandaşlar yapılandırma kapsamında borçlarını ödeyebilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında belediyeye olan borçlara da yapılandırma fırsatı geldi. Bu kapsamda Didim Belediyesi'ne 31.08.2020 tarihi ve öncesine ait (Emlak, çevre temizlik, eğlence, ilan reklam, para cezaları, katı atık vb. ) borcu bulunan vatandaşlar peşin ve 6, 9, 12, 18 taksitte ödeme seçenekleri ile yapılandırmak için Didim Belediyesi'ne başvuruda bulunabilecekler. 7256 sayılı kanun gereğince 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunan vatandaşlarımızın borçlarını indirimli olarak yapılandırarak peşin veya taksitler halinde ödeyebilecek.