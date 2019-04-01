Didim Belediyesinden bahar temizliği

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri, 1 Nisan Pazartesi günü Çamlık Mahallesi, Yeni Mahalle ve Efeler Mahalleleri'nde bulunan parklarda ve yeşil alanlarda çalışmalarına devam etti. Yapılan çalışmalar kapsamında yeşil alan düzenlemesi, yüksek budama, ot kesimi ve temizliği, su tamiri ve bakımı işlemlerini gerçekleştirdi.