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Didim Belediyesi'nden besleme çalışması

Didim Belediyesi ekipleri sokakta yaşayan minik dostlarımızı unutmayarak kentin belirli noktalarında besleme çalışmaları gerçekleştirdi.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yeni yıl dolayısıyla ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Didim Belediyesi minik dostları unutmadı.


Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerimiz için besleme çalışmaları yaparak minik dostlarımıza mama ve su desteğinde bulundu.


Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sokağa çıkma kısıtlamasında minik dostlarımızı unutmayarak kentin farklı noktalarında besleme çalışmaları gerçekleştirdi. Lütfen sizlerde kapınızın önüne bir kap mama ve su koyarak onlara yardımcı olmayı unutmayın” ifadelerine yer verdi.


Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, geçtiğimiz yıllarda Didim Belediyesi tarafından Çamlık Mahallesi'nde çamlık alana yaptırılan kedi evini ziyaret etti. Ziyarette kedileri kendi elleri ile besleyen Başkan Atabay, minik dostlarla hoşça vakit geçirdi.

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