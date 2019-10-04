Didim Belediyesi'nden bisiklet yolu atağı

Deniz Atabay, Mayıs ayına kadar 12 kilometre bisiklet yolu yapacaklarını belirtti.

Deniz Atabay, projeleri arasında yer alan Bisiklet yolu çalışmalarına başladıklarını belirtti. Geçen hafta yapılan Bisiklet Festivalinde 350'den fazla bisikletçinin ilçeye geldiğini belirterek “UKOME ile görüşmeler sürüyor. Mayıs ayına kadar 12 km'lik bisiklet yolu açacağız. Ege Caddesi ile Adnan Menderes bulvarı üzerinde ve birbirine bağlantılı olacak. Bu konuda Bakanlıktan teşvik de yapılıyor.Biz bu konuda avantajlıyız çünkü şehrimiz düz. AB fonları noktasında görüşmeler de yapacağız. Bu konuda adımlar attık ve bisikletli yollara kavuşacağız.”dedi.

Kurtuluş Caddesi projesini bu yıl başlayacaklarını belirten Atabay “Bu projeyle ilgili 3 boyutlu çalışmaları bilbordlarla duyuracağız. Başka yerlerde de yapmak istiyoruz. Bu konuda cadde ve sokak esnaflarının talepleri gelirse tek tek ilçemizi daha güzelleştirmek adına çalışmalar yapacağız.”dedi.

Başkan Atabay belediyenin tüm araç ve ekipmanlarının bakım, onarım ve yedek parça gibi sorunlarının yaşanmaması ve aksaklıklara neden vermemek için yıl başından sonra bir ihale yapmayı planladıklarını ifade etti.