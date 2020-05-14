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Didim Belediyesi'nden denizde temizlik çalışmaları.

Aydın’ın Didim ilçesinde, sökümü yapılan iskelelerin bulunduğu deniz alanındaki atık malzemeler belediye ekiplerince temizledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, sökümü yapılan iskelelerin bulunduğu deniz alanındaki atık malzemeler belediye ekiplerince temizledi.


Didim Fevzi paşa mahallesindeki gerçekleştirilen yıkımlar neticesinde karadaki kaçak yapılar ile denizdeki iskeleler Kaymakamlık olur ile Belediye ekiplerince geçtiğimiz aylarda yıkılmıştı. Fevzi paşa mahallesinin sahil ve deniz kenarının kaçak ve ruhsatsız yapılardan temizlenmesinin ardından Didim Belediyesi ekipleri denizde iskelelerden kalan atıkları temizledi. İskelelerden artık kalan demirler ekiplerce yerlerinden sökülerek karaya çıkartıldı.


Bölgenin tamamında söküm ve temizleme işleminin yapılacağını bildiren Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Zabıta ekiplerimizin öncülüğünde, görevli arkadaşlarımız denizdeki iskele atıklarını temizlediler. Deniz paslı ve kötü görüntüye sebep olan atıklar kaldırıldı. Yaz sezonunda bu bölgede denize girecek vatandaşlarımızın sağlıklı ortamda denize girmeleri için bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

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