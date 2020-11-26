Didim Belediyesi'nden doğa katliamı ile ilgili basın açıklaması

Didim Belediyesi, bir basın yayın kuruluşunda yayınlanan “Didim'de Doğa Katliamı” haberi ile ilgili olarak basın açıklamasında bulunuldu.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Bugün, bir grup yayın amacı belli basın organında çıkan "Didim'de Doğa Katliamı" başlıklı haberlere cevaben, pazartesi günü yapmış olduğumuz bilgilendirme paylaşımını tekrar etme gereği duyuyoruz. Çamlık Mahallemizde bulunan mera alanlarımızda, Didim Kaymakamlığı tarafından belirtilen sürede boşaltılmaması sebebiyle Belediye Ekiplerimiz tarafından 4342 sayılı Mera Kanunu'nun Mera ve Otlakların Korunması başlıklı maddesi gereğince alanda bulunan yapı ve tel örgülerin gerekli tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bölgeye izinsiz dikilen ağaçlar da yine aynı kanun kapsamında sökülerek dikimi gerçekleştiren şahıslara teslim edilmiştir. Gerçeğe aykırı ve gerekli araştırmalar yapılmaksızın, kaynağı belli olmayan, tarafımızı zan altında bırakacak şekilde suçlayıcı ve hukuka aykırı yayın yapan kuruluş hakkında gerekli hukuki işlemler tarafımızca başlatılmıştır” dedi.