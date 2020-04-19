İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim Belediyesi'nden hafta sonu etkinliği

AYDIN (İHA) – Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında "Evde Kal” çağrısına uyan Didimliler, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak egzersiz ve zeybek oyunları eğitimi verdi.

AYDIN (İHA) – Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında "Evde Kal” çağrısına uyan Didimliler, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak egzersiz ve zeybek oyunları eğitimi verdi.


"Evde kal, hareketsiz kalma” sloganı ile Didim Belediyesi resmi sosyal medya hesapları üzerinden hafta sonu gerçekleştirilen canlı yayında, egzersiz eğitmeni Merve Aruna evde kalanlar için hafif tempoyla başlayıp, giderek zorlaşan hareketlerle egzersizin nasıl yapılması gerektiği anlattı. Zeybek Oyunları eğitmeni Sinan Çetin ise canlı yayında vatandaşlara Halk oyunları eğitimi verdi. Düzenli olarak devam edecek olan fiziksel aktivite içeren yayınlar evlerinde vakit geçiren vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.