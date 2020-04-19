Didim Belediyesi'nden hafta sonu etkinliği

AYDIN (İHA) – Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında "Evde Kal” çağrısına uyan Didimliler, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak egzersiz ve zeybek oyunları eğitimi verdi.

"Evde kal, hareketsiz kalma” sloganı ile Didim Belediyesi resmi sosyal medya hesapları üzerinden hafta sonu gerçekleştirilen canlı yayında, egzersiz eğitmeni Merve Aruna evde kalanlar için hafif tempoyla başlayıp, giderek zorlaşan hareketlerle egzersizin nasıl yapılması gerektiği anlattı. Zeybek Oyunları eğitmeni Sinan Çetin ise canlı yayında vatandaşlara Halk oyunları eğitimi verdi. Düzenli olarak devam edecek olan fiziksel aktivite içeren yayınlar evlerinde vakit geçiren vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.