Didim Belediyesi'nden öğretmenlere özel konser

Didim Ticaret Odası Kültür merkezine gerçekleşen konsere Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay Atatürk'ün kuruluş ilkelerinden uzaklaşıldığında ülkenin başına kötü durumlar geldiğini belirterek, “Bizler Cumhuriyetimize sahip çıkıp Ulu Önder Atatürk'ümüzün ilkelerinde yürüyeceğiz.”dedi.

Başkan Atabay, Atatürk'ün önündeki en büyük karanlığın cehalet olduğunu tespit ettiğini belirterek “İşte biz bu Önder'e sahip çıkmamız lazım. Bu zekaya hürmet etmemek mümkün değil.Eğitim onun için o kadar önemli ki geleceği ve cumhuriyeti onların eğittiği öğretmenlere emanet ediyor” dedi.

Konuşmanın ardından sahneye ilk olarak ADÜ Müzik eğitim ana bilim dalı akademisyenleri Ney ve Gitar ikilisi Aytekin Kandemir ile Hüseyin Yemen bir çok yöreye ait türküler seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise ADÜ Müzik eğitim ana bilim dalı çok sesli korosu Evin Erden Topoğlu yönetiminde bir çok eser seslendirdi.