İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim Belediyesinin tıbbi ve aromatik yağ ve heykelleri satışta

Didim Belediyesi Akköy Tıbbi Aromatik ve Süsü Bitkileri Fidanlığında ve Heykel Seramik Atölyesinde üretilen ürünler satış raflarında yerlerini almaya başladı.


Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın talimatı ile Akköy Kocabahçe Mevkii'de kurulan Akköy Tıbbi Aromatik ve Süsü Bitkileri Fidanlığından yetiştirilen ürünlerden elde edilen Aromatik yağlara yerli ve yabancı turistlerin ilgisi devam ediyor. Nane, Biberiye, Kekik, Kantaron, Lavanta, %100 Doğal Zeytinyağı sabunu, Delice Zeytin yağı ve Heykel Seramik Atölyemizde Seramik Hocaların yapmış olduğu Didim'e özgü motiflerin bulunduğu hediyelik ürünler Belediyeye ait, Aromatik Yağlar Tanıtım ve Satış evinde satışa sunuluyor.


Didim'in gözde turistik mekanlarından Altınkum Yalı Caddesinde, Akşam 19.00 ve Gece 02.00 saatleri arasında hizmet veren Satış evinde bulunan ürünler, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi karşılanırken, Melisa ve Defne gibi ürünlerde çok yakında satış reyonlarında yerini alması bekleniyor.


Aromatik Yağlar Tanıtım ve Satış evi Ekim ayı gibi ilçede farklı noktalarda hizmet verecek olup, ürünlere internet ortamından ulaşmak isteyenlerin, www.didimurun.com web adresinden sipariş verebilirler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.