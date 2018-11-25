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Didim Belediyespor: 0 Kale Beldiyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig 7.

Grup maçında Didim belediyspor evinde ağırladığı Kale belediyespor'a 0-2 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar:


Dk: 29'da Didim belediyespor Danladı, topla ceza sahasına girerken, Kale defansın müdahalesi sonucu yerde kalırken, maçın hakemi penaltı noktasına gitti. Topun başına geçen Onur, topu auta gönderdi.


Dk: 55'de Korner kazanan Didim belediyespor'da atışı Onur yaptı. Ceza sahasının arka direkte Diyar topu ceza sahasına çıkardı; topa sert vuran İsmail topu ağlara gönderdi; yan hakem ofsayt gerekçesiyle gol verilmedi.


Dk: 56 ‘da Kale belediyespor atağında Didim defansı topu çıkaramayınca defansın arasında topa vuran Ercan takımını deplasmanda 0-1 öne geçirdi.


Dk 73'de Kale belediyespor'un kornerden kullandığı ortaya arka direkte düzelterek vuran Abdurahman skoru0-1 yaptı.


Maçta başka gol sesi çıkmayınca Kale belediyespor deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı.

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