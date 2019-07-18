Didim Belediyespor antrenörü belirledi

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Didim Belediyespor, antrenör Özgür Gönül'e emanet edildi.

Didim Belediyespor teknik kadroda değişikliğe giderken, ilk transferlerini de basına açıkladı. Bu yıl Aydın Süper Amatör liginde mücadele edecek olan Didim Belediyespor'da Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş tesislerde düzenlediği basın toplantısıyla yeni antrenörü, altyapı antrenörlerini ve U-19 takımında A takıma yükselen 13 futbolcuyu basına tanıttı.

Altıntaş bu yıl takımın başına daha öncede Didim Belediyespor'u çalıştıran Özgür Gönül'le çıkacaklarını kaydederek, antrenör yardımcılarının da gelecek hafta belirleneceğini ifade etti.

Altıntaş altyapıda ise geçen yıl takımda görev yapan Nevzat Kafadaroğlu, Mustafa Gülle, Sedat Baş ve Kasım Güneşer'in görev yapacağını belirterek, altyapının kendi içerisinde bir görev dağılımı da olacağını açıkladı.

Didim Belediyespor'un yeni antrenörü Özgür Gönül ise kulüpteki değişim ve yapılanmayı bildiğini belirterek, Didim'in kendi öz değerleriyle sahaya çıkacaklarını ve iyi bir mücadele sergilemeye çalışacaklarını ifade etti.

Basın toplantısında geçen yıl U-19 takımında mücadele eden ve bu yıl A takıma yükselen Cenker Barış (sol bek) Ömür Karakoyun (orta saha) Oğuz Sürer (ortasaha) Mehmet Geyik (forvet) Anılcan Topçu (sol bek) Deniz Kocakaya (stoper) Ümit Cengiz Çürük (orta saha) Okan Tuğçu (sol kanat) Baran Altıntaş (ön libero) Mithat aydemir (sağ-sol kanat) Kaan Ölmez (stoper) Sefa Ölmez (stoper) Talha Karabulut (stoper) basına tanıtıldı.